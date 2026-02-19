お笑いコンビ「コットン」きょん（38）が、18日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。夫婦円満の秘訣を伝えた。昨年7月にタレント・まつきりなと結婚したきょんは「皆さん、夫婦のノリってあります？」と質問。「これ、仲良くする秘訣だと思う」といい、食事中の夫妻のやり取りを紹介。「おいしい？」「おいしい」「マジンガー？」「ゼーット！」と、ポーズ付きで再現しながら「面白くはない