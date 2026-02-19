メルペイは2月20日より、佐久間大介さんが出演する新TVCM「好きがある世界」篇、「好きを楽しむ(売上金が使える)」篇を全国(一部地域を除く)で放映する。佐久間大介さんが「メルカード」新CMキャラクターに就任○佐久間大介さんを新CMキャラクターに起用同社が実施した調査では、「推し活費」は単なる娯楽費ではなく、「心のコンディションを整えるメンテナンス費」すなわち「心の生活費」として捉えられており、物価高においても