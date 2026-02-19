ビジュアル系バンド「ＳＬＡＭＣＡＶＡＬＬＥＹ（スラムキャバレー）」のボーカリスト・ＫＹＯＪＩさんが２月１０日に急逝した。８日には投票に行くなど、元気な様子をＳＮＳに投稿していた。葬儀は親族、バンド関係者で営まれた。お別れ会の開催は未定。２８日の東京・上野音横丁など、スケジュールが決まっているライブにスラムキャバレーは出演するという。日本のロックシーンに衝撃と悲しみが広がっている。バンドのギ