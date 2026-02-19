日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）が１９日に放送され、同局の黒田みゆアナウンサーが意外な事実を告白した。この日は清原和博氏の元妻でモデルの亜希が担当するコーナー「ざっくりキッチン」が放送された。２人の息子に作った“男子弁当”が「蓋が閉まるのか」などと話題になる料理上手。この日は豆乳をベースに「真っ白鍋」を作った。鍋の具材には丸ごとのカリフラワーを入れた亜