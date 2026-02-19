阪神宜野座キャンプは19日、左アキレス腱損傷で長期離脱が必至な石井の“代役”候補の三人衆がブルペンでの“三連投”に挑んだ。木下は片山ブルペンコーチを相手に47球。10球投げたところで同コーチと言葉を交わすと、14球目からはカウントを取りながらより実戦を想定したピッチングに移行した。終了後は安藤投手チーフコーチと約7分間に渡り意見交換。密度の濃い内容になった。50球を投げた工藤は江草投手コーチにアドバイ