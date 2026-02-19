「練習試合、中日−日本ハム」（１９日、Ａｇｒｅスタジアム北谷）日本ハムの清宮幸太郎内野手にアクシデントがあり、北谷の球場到着後にタクシーで名護の宿舎に戻った。新庄監督は右肘付近を指さしながら、「なんかね、トラブルあったみたい。ウエイト中に、痛めたたりとかじゃなくて、引っかかりがあるから気になるっていう感じじゃないですか？」と説明。移動前の名護でのウエートトレーニング中に違和感を覚えた様子。