高松海上保安部の巡視艇が緊急用務外で速度超過をしたとして、海上交通保安法違反の容疑で海上保安官の男性（52）が高松区検察庁にきょう（19日）書類送検されました。 【写真を見る】高松海上保安部の巡視艇「ことなみ」が緊急用務外で速度超過か海上交通保安法違反の容疑で船長の海上保安官（52）を書類送検 定期メンテナンスを終え高松へ戻る際に 第六管区海上保安部によりますと、去年（2025年）11月28日、高松海上保安部