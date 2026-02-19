ZIPAIR Tokyoは、深田康裕氏が代表取締役社長に4月1日付けで就任する人事を発表した。深田氏は、1991年に日本航空（JAL）に入社。路線事業企画部収支統括グループ長、顧客戦略部戦略グループ長、路線事業企画部事業マーケティング戦略グループ長、戦略推進部統括マネジャーを経て、2018年にティー・ビー・エル（現ZIPAIR Tokyo）の企画マーケティング部長として出向。現在はZIPAIR Tokyoの取締役を務めている。現代表取締役社長の