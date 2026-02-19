Amazonは、スマートスピーカー「Echo Dot」（第5世代）に、日本限定モデル「Echo Dot（第5世代）ドラえもんエディション」を追加した。価格は1万1293円。予約受付を開始しており、3月10日ごろから順次、出荷される。 日本限定、ドラえもんが描かれたEcho Dot Echo Dotドラえもんエディションは、本体正面にドラえもんがデザインされた特別モデル。ドラえもんのひみつ道具のひとつ「通り抜けフー