りくりゅうペアのルーティンにも注目が高まっている(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで日本勢史上初の金メダルを獲得、最高得点をたたき出した木原龍一、三浦璃来のりくりゅうペアに引き続き、高い注目が高まっている。【動画】「お寿司食べる人？」三浦璃来が眠る木原龍一を起こすシーンを見る世界で注目を浴びたのは表彰台の姿にもあった。ファンの間では「木原運送」と表されるルーティン。今