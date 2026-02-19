M!LKの佐野勇斗さんは2月18日、自身のInstagramを更新。新曲『爆裂愛してる』のミュージックビデオ撮影中のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】新曲MV撮影中ショットに「こえでたWWWWWW」「平成ぽくて最高」佐野さんは「『爆裂愛してる』ミュージックビデオ公開されました!ぜひチェックしてください」とつづり、5枚の写真を投稿。M!LKのメンバー5人で仲良く集合したショットや、タイトル通り5人が“爆裂”するシ