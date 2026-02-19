「練習試合、中日−日本ハム」（１９日、Ａｇｒｅスタジアム北谷）中日のミゲル・サノー内野手が「２番・一塁」で今キャンプ初めて実戦出場し、初回の守備であざやかなミットさばきを見せた。初回先頭の日本ハム・水野が放った二遊間への打球を田中が好捕。振り向きざまに一塁へ送球したボールは難しいハーフバウンドになったが、サノーが懸命に伸ばして鮮やかなミットさばきでキャッチ。間一髪でアウトにした。サノーは満