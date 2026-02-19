俳優木村拓哉（53）が、18日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜午後9時）に出演。よく見る悪夢について語った。この日は「睡眠力を上げる方法SP」と題して放送。夢の話題になると、木村は自身がよく見る悪夢として「飛ぶ夢なんですけど。飛んでるはずなのに、冷静に高さを見たらすげえ低いところ飛んでるやつ」と超低空飛行の夢を見ると語った。また「飛び出す前はすごいリアルに『よし、今ここだし、あそこまで行っ