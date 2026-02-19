定年が近づくにつれ、老後のお金への不安は一気に現実味を帯びてきます。中でも住宅ローンが残っている場合、年金だけで返していけるか、退職金で完済してしまって大丈夫か、と悩む人も多いでしょう。 本記事では、退職金1500万円、住宅ローン残高800万円、年金月20万円を例に、住宅ローンを返し続ける・完済する・手放すという3つの選択肢を整理しながら、夫婦の老後の暮らしにとって何を優先すべきかを考