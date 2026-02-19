高市首相が憲法改正について「少しでも早く改正案を発議して、国民投票につながる環境を作っていけるように......」と前のめりになっていることに、2026年2月18日の「羽鳥慎一モーニングショー」でレギュラーコメンテーターの玉川徹氏（ジャーナリスト）は、「国民、有権者側もちゃんと備えなければいけないと思う」と呼びかけた。「自衛隊は明記しても、専守防衛しかできない、集団的自衛権は行使できないと書く」玉川氏は「（憲