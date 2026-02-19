aespaのカリナが、バラエティ番組の撮影秘話を赤裸々に明かした。2月19日、ソウル・麻浦区（マポグ）でNetflixのバラエティ番組『エージェント・オブ・ミステリー』シーズン2の制作発表会が行われた。【写真】カリナ、沖縄に降臨！“変装無し”でもオーラ抜群…制作発表会には、カリナのほか、MCを務めたパク・ギョンリム、チョン・ジョンヨンPD、キム・ソグPD、イ・ウォンギPD、コメディアンのイ・ヨンジン、歌手ジョン・パク、ガ