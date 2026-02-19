牛丼チェーン「松屋」は、2026年2月24日（火）から、松屋の定期券「MATSUYA PASS」を先行販売する。価格は200円（税込）。「MATSUYA PASS」を購入すると、2026年3月1日（日）から3月31日（火）の1か月間、定番人気メニューが“回数制限なし”で何度でも割引になる。【購入方法】店頭の券売機、松屋公式アプリ「モバイルオーダー」で購入可能※不明な場合は、従業員へ【購入価格】200円（税込）【購入期間】2026年2月24日（火）〜店