悪い男につかまり泥沼にハマらないためには、それを乗り越えた女性の反省の言葉が参考になるのではないでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんに、「ヒドイ男と付き合っていたころの『自分に伝えたいこと』」を教えていただきました。【１】納得するまで付き合って、思いっきり泣けばいい！「幸せになるためには、ヒドイ目に合うことも必要かも」（３０代女性）というように、ヒドイ男との付き合いが、