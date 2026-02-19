国内外でＧ１・２勝を挙げたノームコアを母に持ち、２月１４日のクイーンＣで重賞初制覇を決めたドリームコア（牝３歳、美浦・萩原清厩舎、父キズナ）は、桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神・芝１６００メートル）に向かう。同馬は１８日に福島県・ノーザンファーム天栄へ放牧に出ている。