フジテレビの三上真奈アナウンサーが１９日、自身のインスタグラムを更新し、第１子妊娠を発表した。「この度、新しい命を授かりました産休に入るまで、体調を見ながら仕事を続けていく予定です」と報告。「感謝の気持ちやドキドキが『ノンストップ！』な毎日ですが、あたたかく見守っていただけると幸いです。引き続きよろしくお願いします」とつづった。三上アナは早大商学部を卒業し、２０１３年入社。「ミカパン」の