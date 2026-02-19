SoftBankおよびY!mobile、LINEMOにてメッセージサービス「RCS」が2026年春に提供開始！ソフトバンクは19日、携帯電話サービス「SoftBank」および「Y!mobile」、「LINEMO」において携帯電話番号だけでリッチなメッセージを送受信できるコミュニケーションサービス「RCS（Rich Communication Services）の提供を2026年春から順次開始すると発表しています。それぞれデータ通信を定額で利用できる料金プランに加入している場合には追