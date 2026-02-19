３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）を国内独占ライブ配信する動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ」でスペシャルサポーターを務める俳優の渡辺謙（６６）が１９日、３日連続で訪れた侍ジャパンの宮崎合宿のキャンプ地で取材に応じ、「ＷＢＣ開幕に向けて、まだメジャーリーガーは来ていないが静かな緊張感みたいなものを感じます。栗山さんは熱い方でムードを盛り上げる感覚だったが（井端監督は）クール