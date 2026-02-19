子育てや家庭のあり方などについての様々な内容をテーマに、多数のゲスト講師を招いてメッセージを発信し続けるテレビ静岡制作のフジテレビ系教育番組「テレビ寺子屋」。３月１日の放送はチベット声楽家、バイマーヤンジンさんの「意欲と環境が学びを支える」を放送（テレビ静岡は午前６時３０分）する。以下は放送概要。故郷チベットで学校建設を３０年近く続けてきました。これまでに小学校と中学校、合わせて１０校を建設し