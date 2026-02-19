YouTubeもNetflixもない時代、人々を夢中にさせた“物語り”の芸があった--。“たまたま”講談界に入った四代目・玉田玉秀斎（たまだ・ぎょくしゅうさい）が、知られざる一門の歴史物語をたどります。 ▼相撲の始祖・野見宿禰と「土師の里」のルーツ私の少年時代を振り返れば、知らず知らずのうちに菅原道真公ゆかりの地に身を置いておりました。通った学校も、道明寺と名の付く小学校と中学校。それから大人になり、永職会40