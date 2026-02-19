きょうは冬型の気圧配置で、午前中は北海道で雪と風が強まりました。午後も北海道は日本海側を中心に雪が降りますが、雪と風のピークは越えるでしょう。東北の日本海側や北陸の雪の降る範囲も、午後は次第に狭くなる見込みです。関東から九州は広く晴れて、大きな天気の崩れはありません。ただ、関東や東海では冷たい北風がやや強まる見込みです。【きょうの各地の予想最高気温】札幌：1℃ 釧路：4℃青森：1℃