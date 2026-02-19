きょう未明、埼玉県狭山市の住宅に複数の人物が押し入り、住民の男性を棒のようなもので殴ったうえ、現金などを奪い逃走しました。警察は強盗傷害事件として、逃げた人物の行方を追っています。午前4時20分ごろ、狭山市柏原の住宅で「何人かが室内に入ってきた」と、この家に住む男性（79）から110番通報がありました。警察によりますと、男性が妻とともに1階の寝室で寝ていたところ、複数の人物が住宅に押し入り、棒のようなもの