韓国コスメを代表するCLIOから、朝鮮王室の美意識を落とし込んだ特別な新作コレクションが到着。気品と華やかさを感じさせるデザインに、現代のライフスタイルに寄り添う機能性を融合しました。クッションファンデーション、マルチパレット、リップの3アイテムで、日常メイクをワンランク上へと導きます♡ 王妃着想のクッション 「クリオキルカバーファンウェアクッション(韓国ヘリテージコレクショ