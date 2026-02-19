投資で資産を増やすには時間が必要といわれます。「だから若いうちに始めろ」という定説を聞くたび、これまで貯蓄の余裕がなかった50代は、置き去りにされたような気分になるかもしれません。しかし、NISAは恒久的な制度であり、50代から始めても決して遅くはありません。 重要なのは、始めるタイミングと、老後の「使いながら増やす」出口戦略です。本記事では、山中伸枝氏が監修を務めた『いちからわかる！新NISA＆iDeCo 2026年