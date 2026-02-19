熟成の極みとなった新型「デリカD：5」に注目！2007年に登場した三菱の「デリカD：5」は、ミニバンならではの広々とした室内空間と、SUVに匹敵する本格的なオフロード性能を高次元で両立させた、世界でも珍しいオールラウンドミニバンとして確固たる地位を確立してきました。誕生から19年という異例のロングセラーとなっていますが、その独創的なコンセプトゆえに根強いファン層に愛され続けています。【画像】超カッコいい！