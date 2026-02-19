長谷川博己が主演を務めるスペシャル時代劇『眠狂四郎』が、3月24日22時よりNHK総合で放送されることが決定し、あわせて追加キャストと音楽担当が発表された。 参考：長谷川博己が令和のダークヒーローにNHKスペシャル時代劇『眠狂四郎』3月放送決定 本作は、柴田錬三郎による豪剣小説を原作に、NHKと東映京都撮影所がタッグを組んで制作するスペシャル時代劇。名刀・無想正宗を手に必殺の「円月殺法」