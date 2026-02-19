ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』のパン屋「ちいかわベーカリー」のグッズ取り扱い専門店「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」が、3月14日（土）に、東京・原宿にある商業施設、ラフォーレ原宿B1階にオープンする。【写真】「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」オープン記念グッズなど一覧（16枚）■オープン記念グッズも登場！今回誕生する「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」は、2024年10月に東