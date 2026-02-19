私はカヤ。夫ケンジと一緒に、母の家から車で30分くらいのところに住んでいます。母の介護の件で、遠方に住む兄夫婦にも来てもらい、話し合いをすることになりました。やはり兄は自分が連絡窓口であるべきだと強く主張。それどころか私やケンジを侮辱し始める始末です。緊急時にタイムラグがあるのは怖いと訴えても聞く耳を持たず、「長男の自分に連絡しなかった母がおかしい」とまで言いだしたのです。このままでは母に何かあった