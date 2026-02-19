『パペットスンスン』デザインのトラベルグッズが、2月18日（水）から、全国のバラエティストアなどで販売されている。【写真】スリッパは収納袋付き！『パペットスンスン』トラベルグッズ一覧■旅行を楽しく今回登場したのは、『パペットスンスン』の人気キャラクターであるスンスン、ノンノン、ゾンゾンのデザインをあしらったトラベルグッズ。ラインナップは、スーツケースなどの目印になる「ラゲッジタグ」をはじめ、