大阪市役所大阪市は19日、一般会計を2兆1882億円とする2026年度当初予算案を発表した。25年度当初比7.7％増で過去最大。大阪・関西万博が開かれた人工島・夢洲（此花区）の整備やカジノを含む統合型リゾート施設（IR）開業に向けた土地改良などに124億500万円を計上した。インバウンド（訪日客）の増加に伴い人が集中する難波一帯の繁華街「ミナミ」の環境を改善するべく、街中の巡回清掃や観光客にスーツケースを不法に投棄し