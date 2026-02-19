野村証券の元社員が広島市の顧客に薬物を飲ませて現金を奪い、住宅に放火したとされる事件で、強盗殺人未遂や現住建造物等放火などの罪に問われた梶原優星被告（３０）（懲戒解雇）の裁判員裁判が１９日、広島地裁であった。検察側は懲役２０年を求刑。弁護側は最終弁論で「殺意はなかった」として強盗殺人未遂罪は無罪と主張し、結審した。判決は３月３日。起訴状では、梶原被告は２０２４年７月２８日、広島市西区の高齢夫婦