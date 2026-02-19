●すべてを懸けた恋の結末に共に涙 フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)で1日・8日に放送された「結婚したい彼と彼女の場合〜令和の婚活漂流記2026〜」が、見逃し配信の「報道・ドキュメンタリー」ジャンルで歴代最高再生数を記録した(後編：114.3万回再生／TVer DATA MARKETINGで算出、TVer・FODの合計値、放送後1週間）。その中心にいたのは、「自分を変えたい」と願い、