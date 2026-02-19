会社員でも、状況によっては確定申告が必要になることがあります。しかし、制度をきちんと理解していないために、正しく手続きできていない人も少なくありません。控除の申告漏れや副業収入の扱いによって、知らないうちに税金を払いすぎていることもあります。本記事では、会社員が確定申告で見落としがちなポイントをまとめました。確定申告が必要かも? あらためて確認したいケース税金まわりの手続きは、場合によっては、確定申