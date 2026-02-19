「これやばいな……DVっぽい感じやな」。安田美沙子がそう感じたのは、過去に交際していた“芸能界の方”との関係だった。「別れよう」と伝えても応じない相手に対し、最終的に取った“手段”とは――。『愛のハイエナ season5』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○“芸能界の方”と交際「家の鍵ごと工事して別れた」17日に配信されたABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#7には、安田美沙子がスタジオゲストに登場。「修羅場