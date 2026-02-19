【モデルプレス＝2026/02/19】女優の菊川怜が2月18日、自身のInstagramを更新。温泉での入浴ショットを公開した。【写真】47歳美人ママ女優「大人の色気」入浴ショットで素肌全開◆菊川怜、入浴ショット公開菊川は「歴史温泉 戦国武将・『豊臣兄弟！』編」（NHKBS 2月28日18時〜／NHKBSP4K 2月22日16時30分〜）への出演を報告し、「温泉と武将の深い繋がりについてご案内します 私は今回、和倉温泉に行ってきました」とコメント。