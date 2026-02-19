まんのう町火災の様子（視聴者提供） 消防によりますと、19日正午前、香川県まんのう町長尾で草焼きしていた男性から「山に火が燃え移るかもしれない」との旨の119番通報がありました。消防が駆け付け、午後0時47分に鎮圧したということです。けが人の情報は入っていません。 仲多度南部消防本部によりますと、空気が乾燥した状態が続いているため、19日現在、林野火災注意報が出されています。