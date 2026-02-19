NVIDIAが日本語に特化した小規模言語モデル(SLM)として「Nemotron-Nano-9B-v2-Japanese」を公開しました。Nemotron-Nano-9B-v2-Japaneseはパラメーター数100億以下の日本語モデルとして最高性能を達成しており、商用利用可能なオープンモデルとして公開されています。NVIDIA Nemotron 2 Nano 9B Japanese: 日本のソブリンAIを支える最先端小規模言語モデルhttps://huggingface.co/blog/nvidia/nemotron-nano-9b-v2-japanese-ja記事