高市首相「責任ある積極財政」再燃で円売り再開、ドル円155.20円台 FOMC「タカ派」議事録を受けたドル買いは一服、東京市場では高市首相の「責任ある積極財政」が再燃しており円全面安。ドル円は155.25円台まで上昇、今月10日以来の高値をつけた。 オセアニア通貨の上昇が目立つ。 NZ中銀の「ハト派」据え置きを受け、きのう大幅下落したNZドル円は92.70円台まで上昇、きのうの下げを帳消しにしている。シルクNZ中銀総裁