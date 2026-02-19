19日朝は各地で冷え込んだ朝を迎えましたが飯田市では、春を告げるロウバイの花が見頃を迎えています。透き通ったかれんな黄色の花。梅の花に似ていて蝋細工のように見えることからロウバイと呼ばれています。飯田市座光寺の元善光寺では2月に入って咲き始めたロウバイが見頃を迎えてます。19日朝の飯田の最低気温は前日より1.8度低いー3.9度でした。花が下向きに咲くロウバイは甘い香りも特徴です。 宮田村から「見事ですね