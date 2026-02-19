モデルの佐藤泰心（さとう・たいしん）が１９日、都内で第９８回選抜高等学校野球大会「応援ポスター」記者発表会に出席した。上戸彩らが所属する大手芸能事務所「オスカープロモーション」所属の高校１年生。同学年のタレント・黒氏萌楓と「センバツ応援イメージキャラクター」に就任した。決定の瞬間を「驚きと同時に、イメージキャラクターの重さを感じた」と回想。家族も「全員大喜びだったけど、心配していました」と明か