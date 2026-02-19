【新華社昆明2月19日】中国雲南省昭通市大関県在住の写真愛好家がこのほど、タイムラプス撮影でコウシンバラ開花する様子を捉えた。つぼみが静かにほころび始め、黄金色の花弁が幾重にも重なりながら次第に広がっていく過程が鮮明で、時の流れの中でコウシンバラの柔らかな気品と優美さが見事に映し出されている。