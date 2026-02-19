玉木雄一郎国民民主党代表が１８日、Ｘへの投稿で高市早苗首相を気遣った。玉木氏は「高市早苗自民党総裁が内閣総理大臣に指名されました。ご挨拶に来られた高市総理に祝意を申し上げ、体調には十分に気をつけてくださいと申し上げました。まだ、手の方は完治されていないようでした」と気遣った。玉木氏は「国民民主党は、今国会も『対決より解決』『政策本位』の姿勢で、日本の政治を前に進めてまいります」と決意を示した。