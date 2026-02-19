3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの宮崎事前合宿は19日、第2クール3日目を迎え、前回の23年大会で監督としてチームを世界一に導いた栗山英樹氏（64）が訪問した。栗山氏は午前10時に球場に到着。サブグラウンドに足を運ぶと、前回大会で投手陣のリーダー役を務め、今回はアドバイザーとして合宿に参加しているパドレス・ダルビッシュ有と再会。ガッチリと握手をし、熱い抱擁を交わした。さ