俳優の夏木マリが18日、自身のインスタグラムを更新。夫でパーカッショニスト・斉藤ノヴ氏と夫婦共演したことを伝え、モノトーンのシミラールックで決めた腕組み2ショットを披露した。【写真】「カッコ良すぎ」「自然体のマリさんが素敵」夏木マリ＆斉藤ノヴ氏の“シミラールック”2ショット2人が共演したのは、NHK BS8K『夏木マリ×斉藤ノヴ ポルトガル夫婦旅〜魂の音楽 ファドを求めて〜』（19日後8：00放送予定）。投稿