理想の母親像を目指して頑張っているのに、家事も育児もうまくいかず自己嫌悪に陥る日々。幼稚園で出会ったキラキラしたママ友たちと自分を比べて、ますます落ち込んでしまいます。こんなダメな私は、母親失格なのでしょうか？