茂木敏充外相茂木敏充外相は19日の記者会見で、ロシアのウクライナ侵攻開始から24日で4年となることを踏まえ、ウクライナに対する日本の支援表明額が計約200億ドル（約3兆1千億円）に上ると明らかにした。「今日のウクライナは明日の東アジアかもしれない、との危機感を持ち対応している」と述べ、今後も国際社会と連携して支援するとした。日本はこれまで人道や財政分野での支援に加え、防弾チョッキや自衛隊車両など殺傷能力